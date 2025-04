Ribiški Grindavík in zdravilišče Modra laguna so morali evakuirati

Islandsko mesto Grindavík in bližnjo turistično atrakcijo Blue Lagoon - Modra laguna - so evakuirali, potem ko je območje prizadel še en vulkanski izbruh - že enajsti od leta 2021, ko se je na polotoku Reykjanes, v regiji jugozahodno od Reykjavíka, začelo novo obdobje izbruhov.

Islandski meteorološki urad (IMO) je sporočil, da se je potresni roj začel ob približno 6.30 zjutraj v vrsti kraterjev Sundhnúkur blizu mest prejšnjega izbruha.

Oranžno-rdeča razpoka, iz katere sta izhajala lava in dim, se je hitro razširila proti jugu in ob 10. uri zjutraj po lokalnem času že dosegla obrambne zidove severno od Grindavíka. Po mestu so se oglasile opozorilne sirene.

Odprla se je tudi druga razpoka med zaščitnimi pregradami Grindavíka in mestom.

Dramatični videoposnetki so pokazali, kako na Grindavíkovi strani obrambne pregrade bruha magma. Razpoka še naprej raste in ni mogoče izključiti, da se ne bo še naprej odpirala, so sporočili z IMO, kasneje pa dodali, da so prejeli poročilo o pokvarjenem cevovodu za toplo vodo v severnem Grindavíku, kar po njihovem ​»potrjuje, da je v mestu prišlo do znatnih premikov«.

Pozneje popoldne so sporočili, da se je vulkanska aktivnost očitno zmanjšala, potresna aktivnost pa da še poteka.

Večina se je izselila že leta 2023

Ribiško mesto, približno uro vožnje od prestolnice, je večinoma nenaseljeno od 10. novembra 2023, ko je območje zaradi izbruha razpokalo; razpoke so dosegle globino tudi 20 metrov. Čeprav se je nekaj od 3800 prebivalcev mesta in nekaj njegovih podjetij vrnilo, se jih je večina razselila v druge dele države, potem ko je država odkupila večino zgradb, ker niso bile primerne za bivanje.

Grindavik. FOTO: Ael Kermarec/AFP

Regionalna policija je sporočila, da je končala evakuacijo Grindavíka - z izjemo majhnega števila prebivalcev, ki niso hoteli oditi. Modra laguna, ena najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti Islandije, je sporočila, je uspešno evakuirala terme.

Direktor tamkajšnje civilne zaščite je tiste, ki so se odločili, da ne bodo zapustili mesta, pozval k evakuaciji, saj je dejal, da bi lahko bil izbruh veliko večji od nedavnih, ker je predor magme daljši in večji.

Modra laguna je do nadaljnjega zaprta

V začetku dneva so z IMO javili, da so bili signali, ki so jih zaznali, močnejši od tistih, ki so bili pred kratkim v vrsti kraterjev Sundhnúkur, kar kaže, da se trenutno premika »precejšnja količina magme«.

»Reševalci v nujnih primerih v Grindavíku so poročali, da je v mestu čutiti potrese, tam pa so vidni tudi znaki deformacij, kar kaže na to, da bi lahko prišlo do premikov v samem mestu,« je dodal.

Tačas islandska turistična organizacija sporoča, da »ni nevarnosti za prebivalstvo« in da leti na letališču Keflavík potekajo kot običajno.

Islandski turistični svet je za to, da se je število turistov po izbruhu novembra 2023 občutno zmanjšalo, deloma okrivil mednarodno poročanje. Zdaj se turistični obisk počasi spet povečuje.

Po podatkih Islandske statistike se je število tujih državljanov, ki prihajajo prek letališča Keflavík, v letih 2023 in 2024 povečalo za 2 odstotka na dobrih 2,2 miijona v primerjavi z enakim obdobjem eno leto prej.