Robert Golob in Giorgia Meloni o zglednih odnosih, nadzor na meji pa ostaja

Predsednik vlade Robert Golob se danes prvič mudi pri kolegici Giorgii Meloni v Rimu. Osrednja tema so bile napovedane ilegalne migracije in nadzor na meji, a sta premira dejala le, da državi zelo dobro sodleujeta in imata prijateljski odnos, vendar nadzor na meji ostaja, »dokler bodo varnostne razmere v svetu to zahtevale«. Govorila sta tudi o sodelovanju na področju nakupa vojaške opreme, ki ga načrtuje Slovenija, ter pri humanitarnih misijah v Gazi.

»Imela sva poglobljeno in koristno izmenjavo pogledov,« je dejala Giorgia Meloni in se nasmehnila proti Robertu Golobu. Po njenih besedah sta obravnavala teme tako z dvostranske kot tudi evropske in mednarodne agende. Pogovarjala sta se o okrepitvi sicer zelo dobrih odnosov. Omenila je, da želita obe državi, ki si delita prostor ob severnem Jadranu, tega postaviti v novo središče, tudi v mednarodnem pogledu. Blagovna menjava med državama je lani dosegla rekordno vrednost 14 milijard evrov. Med nadaljnjimi priložnostmi sodelovanja je omenila strateška področja energije, obrambe in infrastrukture. Dejala je, da ji je Robert Golob obljubil podporo kandidaturi Italije za prireditev Expo 2030, pohvalila je tudi sodelovanje obeh Goric v okviru Evropske prestolnice kulture 2025. »Zavedamo se težav, s katerimi se sooča obmejno prebivalstvo zaradi ponovne vzpostavitve mej med državama. To je posledica varnostnih ukrepov zaradi mednarodnih razmer ter naraščajočega pritiska migracij,« je navedla. Glede tega, kdaj se bo ponovno vzpostavil schengenski režim pa je dejala, da bo to takoj, ko bodo razmere to dovoljevale. Z Golobom sta se zavzela predvsem za obvarovanje zunanjih schengenskih mej in za evropsko prihodnost držav Zahodnega Balkana in pospešitvi tega procesa, pri čemer je Melonijeva poudarila, da je od nekdaj govorila – ne o širitvi – pač pa evropskem poenotenju. Skupno sta izrazila tudi podporo Ukrajini, ki jo je napadla Rusija, in se namenila sodelovati pri humanitarnih pobudah na Bližnjem vzhodu. Italija računa tudi na prijateljske odnose s Slovenijo, ko bo ta zasedla mesto nestalne članice v varnostnem svetu Organizacije združenih narodov (OZN).

»Italija in Slovenija nista le sosedi, sta tudi državi, ki jih povezuje močna zgodovina, predvsem pa lepa in bogata prihodnost,« je povedal Robert Golob. Po njegovem je treba sodelovanje med obema državama graditi na način, da ne le povezujemo obmejno prebivalstvo in manjšine, ampak vso prebivalstvo Slovenije in Italije, ki ima lahko od tega več. Izpostavil je, da je ob krizi s plinom zaradi izbruha vojne v Ukrajini Italija prva ponudila možnost dobave alžirskega plina. Glede skupnih interesov na področju obrambe je omenil sodelovanje na različnih misijah v okviru Evrope in sveta, v prihodnje pa bo Slovenija kupovala pomembno vojaško opremo, pri čemer računa tudi na ponudbe iz Italije. »Gre skoraj za zavezništvo, najprej na ravni Evrope, s tudi pri prihodnjih pobudah, kot je humanitarno delovanje v Gazi, kamor je Italija že poslala ladjo, na kateri je mobilna bolnišnica,« je dejal. Glede manjšin v obeh državah pa je omenil, da je to v preteklosti predstavljalo konfliktno temo, zdaj pa je obratno, gre za sožitje. »Manjšinam moramo dati pravo mesto, okrepiti dialog in jim dati priložnost tudi v okviru Evropske prestolnice kulture,« je zagotovil. Ob tem je je Melonijevo povabil na obisk v Novo Gorico in Gorico, ki bosta leta 2025 postali Evropska prestolnica kulture. Kot je sklenil, bo lahko italijanska premierka ne le ugotovila, kako blizu sta obe mesti, pač pa, kako blizu so si predvsem ljudje, ki živijo ob meji.

Giorgia Meloni s eje z Robertom Golobom pošalila

Melonijeva se je ob Golobovem prihodu nekoliko pošalila z njim – popravila ga je pri tem, kam naj se obrne in kje naj se ustavi za poziranje fotografom, pri tem pa se je prešerno nasmejala in ga prijateljsko potrepljala.

Osrednja tema pogovorov naj bi sicer bile migracije in nadzor na meji. Tega je prejšnji mesec najprej na meji s Slovenijo napovedala Italija, sledila pa ji je tudi naša država, ki je sočasno enako ravnala na hrvaški in madžarski meji. Oba premiera sta se v preteklosti že sestala v okviru različnih državniških vrhov, vendar je to njuno prvo dvostransko srečanje, ki bo potekalo v rimski palači Chigi. Tu namreč domuje svet ministrov in je uradna rezidenca predsednika italijanske vlade.

Golob je ob oktobrski uvedbi mejnega nadzora izrazil upanje, da bo ta ukinjena do božiča, a je že jasno, da bo trajala vsaj do pomladi prihodnje leto. Slovenski predsednik vlade bo italijanski premierki predstavil tudi zamisel, da v državah izvora migracij ustanovijo centre Evropske unije za izobraževanje za poklice, ki so v Evropi deficitarni; poleg tega bi bilo prek teh centrov mogoče tudi sprožiti postopek za zakonito preselitev v evropske države.

Slovenskega premiera bo danes sprejel še predsednik italijanskega senata Ignazio la Russa in predsednik italijanske poslanske zbornice Lorenzo Fontana, na delovnem kosilu pa se bo sešel tudi s slovensko senatorko Tatjano Rojc.

»Slovenija bi morala v odnosu z Italijo opozoriti predvsem na dve vprašanji – najprej glede uvedbe mejnega nadzora in ohranitve schengenskega režima, kot drugo pa v zvezi z zagotovitvijo slovenskega predstavništva v rimskem parlamentu,« meni dobri poznavalec slovensko-italijanskih odnosov Bojan Brezigar, med drugim nekdanji odgovorni urednik Primorskega dnevnika. Brezigar poudarja, da so ilegalne migracije sicer resno vprašanje, vendar je po njegovem mnenju italijanska uvedba mejnega nadzora predvsem poskus prikazati italijanski javnosti, da se oblast učinkovito bori z ilegalnimi migracijami – dejansko pa od tega ni pomembnejših rezultatov.