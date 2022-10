Rusija bi izvažala zemeljski plin prek Turčije

V nadaljevanju preberite:

Današnje srečanje ruskega predsednika Vladimirja Putina s turškim voditeljem Recepom Tayyipom Erdoğanom ob vrhu konference za sodelovanje in krepitev zaupanja v Aziji (Cica) v Astani ni prineslo v mednarodni skupnosti težko pričakovanega (turškega) predloga o začetku mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino. Putin in Erdoğan sta večino časa namenila energetiki.

V Astani sta se srečala le dan po tem, ko je evropska komisija uperila v Ankaro opozorilo o pretiranem sodelovanju Turčije. V letnem poročilu evropske komisije je Bruselj kritičen do Turčije zaradi povečanih »trgovinskih in finančnih odnosov« z Rusijo, zaradi povabila ruskim oligarhom v državo in »spodkopavanja« evropskih sankcij proti Rusiji, ki Turčije seveda z ničimer ne obvezujejo.

Nasprotno. Erdoğan in Putin sta se v Kazahstanu zelo resno pogovarjala, da bo Turčija – seveda v kontekstu težav s plinovodom Severni tok – v bližnji prihodnosti morda glavno središče za distribucijo ruskega plina. Tudi v Evropsko unijo, seveda.