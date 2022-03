Ruska vojska pristala na »režim tišine« in odprtje humanitarnih koridorjev

Glavni poudarki: Ruske sile so okrepile bombardiranje ukrajinskih mest. Ukrajinske obrambne enote trdijo, da so znova prevzele nadzor nad mestom Čugujev. Invazija na Ukrajino je sprožila pretrese tudi na naftnem trgu. Volodimir Zelenski je v videoposnetku zahod pozval naj okrepi sankcije.

08.49 Vojna posegla tudi na kulturno področje

Šef dirigent moskovskega Bolšoj teatra Tugan Sohijev je v nedeljo dal odpoved, potem ko se je znašel pod pritiskom, naj obsodi rusko invazijo na Ukrajino. »Prisilili so me, naj se odločim za eno stran. Od mene zahtevajo, da izberem eno kulturno tradicijo pred drugo,« je zapisal v angleškem jeziku na svojem facebook profilu. »Odločil sem se, da bom takoj odstopil s položajev glasbenega direktorja Bolšoj teatra v Moskvi in z mesta dirigenta orkestra v francoskem mestu Toulouse.« Prejšnji teden so v Münchenski filharmoniji odpustili šefa dirigenta Valerija Gergijeva, potem ko se ni odzval na pozive, naj obsodi ruski napad.

08.29 V Rusiji pridržali več kot 4000 ljudi

Po podatkih neodvisne skupine za spremljanje protestov je policija na nedeljskih protivojnih protestih po vsej Rusiji pridržala več kot 4300 ljudi. Na tisoče protestnikov je vzklikalo »Ne vojni!« in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu kričalo »Sram te bodi!«. Videoposnetke s protestov so na družbenih omrežjih objavili opozicijski aktivisti in blogerji. V mestu Jekaterinburg naj bi pridržali več deset protestnikov.

07.55 Koridorja do Belorusije in Rusije

Glede na zemljevide, ki jih je objavila tiskovna agencija RIA, bo humanitarni koridor iz Kijeva vodil do ruske zaveznice Belorusije, civilisti iz Harkova pa bodo imeli na voljo humanitarni koridor do Rusije. Koridorji iz Mariupolja in Sumija bodo vodili tako v druga ukrajinska mesta kot v Rusijo. Tiste, ki bodo želeli zapustiti Kijev, bodo lahko prepeljali tudi v Rusijo, poroča Reuters.

07.00 Cena nafte poskočila

Ruska invazija na Ukrajino je sprožila pretrese tudi na naftnem trgu. Cene nafte so poskočile na najvišjo raven po letu 2008, potem ko so ZDA sporočile, da se z zavezniki pogovarjajo o morebitnem embargu na rusko dobavo. Nafta Brent – referenčna vrednost za severnomorsko surovo nafto – se je na azijskem trgu povzpela celo nad 139 dolarjev za sod, nato je cena padla pod 130 dolarjev.

06.45 Nov poskus evakuacije

Ruska vojska naj bi danes začasno ustavila sovražni ogenj in odprla humanitarne koridorje, poroča Reuters. Po doslej znanih podatkih naj bi koridorje ob 10. uri po moskovskem času odprli v Sumiju, Harkovu, Mariupolju in Kijevu. Ukrajinska stran te informacije še ni potrdila. Konec minulega tedna sta propadla dva poskusa evakuacije skozi humanitarni koridor, saj ruska stran ni prekinila ognja. V Mariupolju naj bi bilo ujetih okrog 200.000 ljudi. Humanitarne koridorje naj bi ruski predsednik Vladimir Putin omogočil na prošnjo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, a so v Elizejski palači zanikali, da bi Macron za koridorje zaprosil oziroma jih zahteval.

06.41 Ukrajinci naj bi imeli načrt za naprej tudi v primeru smrti Zelenskega

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je za televizijo CBS v nedeljo zagotovil, da imajo Ukrajinci pripravljen načrt za naprej tudi v primeru smrti predsednika Volodimirja Zelenskega, ki se je izkazal kot izjemen voditelj vse od začetka ruske invazije 24. februarja. »Vodstvo, ki ga je pokazal skupaj s svojo celotno vlado, je izjemno. Bili so utelešenje tega neverjetno pogumnega ukrajinskega ljudstva,« je dejal Binken, ki se je oglasil iz Moldavije. Ukrajinska ustava določa, da predsednika v primeru smrti nasledi predsednik parlamenta, ki mu v Ukrajini pravijo rada. To je trenutno Ruslan Stefančuk.

Televizija Fox News je v nedeljo poročala, da naj bi imeli Američani in Evropejci vse nared za morebitno nadaljevanje delovanja ukrajinske vlade v izgnanstvu, medtem ko se bo odpor proti Rusiji v Ukrajini nadaljeval. Zelenski je sicer doslej zavrnil vse pozive, naj se umakne iz države na varno. New York Times je poročal, da ameriški uradniki pozivajo ukrajinsko vlado, naj višji vladni uradniki ne ostajajo dlje časa na istem mestu in naj se umaknejo ven iz Kijeva. Zelenski iz Kijeva ne gre, čeprav naj bi doslej preprečili najmanj en poskus atentata nanj. Ukrajinske sile naj bi naklep preprečile čečenskim posebnim enotam.

Na Poljsko je zbežalo že na tisoče ljudi. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

06.38 Netflix ustavlja svoje storitve v Rusiji

Ameriški Netflix je sporočil, da v Rusiji zaradi napada na Ukrajino ne bo več predvajal svojih vsebin. Odhod iz Rusije sta napovedali tudi dve veliki računovodski podjetji KPMG in PricewaterhouseCoopers. Netflix je že prej sporočil, da na njegovi platformi več ne bo dostopa do ruskih televizijskih kanalov. V Rusiji se na Netflix ne bo več mogoče naročati, obstoječi naročniki pa bodo imeli dostop do vsebin do naslednjega mesečnega računa.

KPMG in PricewaterhouseCoopers sodita med tako imenovana velika štiri svetovna računovodska podjetja. Zaradi vojne v Ukrajini prekinjata odnose s partnerskimi podjetji v Rusiji, kjer ima PricewaterhouseCoopers 3700 zaposlenih pri podjetju PwC Russia. KPMG ima v Rusiji in Belorusiji, s katero prav tako prekinja sodelovanje, skupaj 4500 zaposlenih. Drugi dve podjetji, ki sodita med veliko četverico – Deloitte in Ernst & Young – odločitve o nadaljnjem delovanju v Rusiji še nista sprejeli.

06.28 Nove sankije za ruske oligarhe

Nova Zelandija je objavila nov seznam sankcij proti več državljanom Rusije. S tem želijo preprečiti, da bi Rusi Novo Zelandijo izkoristili kot bazo za izogibanje sankcijam Zahoda. Novozelandska premierka Jacinda Ardern je povedala, da bo z uvedbo novih pravil onemogočeno potovanje na njihov otok okrog sto oligarhom.

06.20 Otroci z rakom prisiljeni pobegniti na Poljsko

Medtem ko še naprej divja vojna, je moralo iz Ukrajine na Poljsko prebegniti več otrok, obolelih z rakom, poroča BBC. Otroke je evakuirala nevladna organizacija Herosi. Trudijo se, da bi malim pacientom zagotovili zdravljenje v zdravstvenih centrih drugod po Evropi.

Evropski parlament danes v Strasbourgu začenja marčno zasedanje, na katerem bo glavna tema vojna v Ukrajini, saj bodo poslanci v torek in sredo razpravljali o posledicah ruskega napada ter valu beguncev, ki iz Ukrajine bežijo pred rusko agresijo. FOTO: Serhii Nuzhnenko/Reuters

02.22 Ruske sile okrepile bombardiranje ukrajinskih mest

Ruske sile so v nedeljo zvečer okrepile bombardiranje večjih ukrajinskih mest v središču države, severu in na jugu, je na ukrajinski televiziji povedal svetovalec predsednika Ukrajine Oleksij Arestovič. Rusija medtem Ukrajino obtožuje, da želi razstreliti raziskovalni jedrski reaktor v Harkovu. Arestovič je dejal, da je do zadnjega vala ruskih izstrelkov prišlo takoj po mraku. Napadajo območja okrog Kijeva in Černigova na severu države, Nikolajeva na jugu in Harkova, ki je za prestolnico Kijev drugo največje ukrajinsko mesto.

Iz Harkova poročajo o škodi na televizijskem stolpu in stanovanjskih predelih. V Černigovu naj bi ruske bombe in rakete deževale po vsem mestu, Arestovič pa je dodal, da je stanje okrog predmestij Kijeva Buča, Gostomel in Irpin, kjer v nedeljo ni uspela evakuacija civilnega prebivalstva, katastrofalno. Evakuacije so propadle tudi v Mariupolju na jugu in Volnovake na vzhodu.

Predsednik Volodimir Zelenski je v videoposnetku v nedeljo zvečer zahod pozval naj okrepi sankcije. Zahodne voditelje je kritiziral, ker se ni nihče odzval na sporočilo ruskega obrambnega ministrstva, da bodo napadli ukrajinski vojaško-industrijski kompleks. Rusi so zaposlenim v tovarnah priporočili naj ne hodijo v službo. »Noben svetovni voditelj se ni odzval in predrznost agresorja je jasen znak, da doslej sprejete sankcije niso dovolj,« je dejal Zelenski in pozval k ustanovitvi posebnega sodišča, ki bo kaznovalo ruske vojne zločine.

Ruske sile so v nedeljo zvečer okrepile bombardiranje večjih ukrajinskih mest v središču države, severu in na jugu. FOTO: Sergei Chuzavkov/Afp

00.30 Ruski in ukrajinski pogajalci naj bi se znova sešli

Ruski in ukrajinski pogajalci naj bi se danes sešli na tretjem krogu pogajanj glede vojne v Ukrajini. Prekinitve ognja ne gre pričakovati, ker ruska stran zahteva, da Ukrajinci prej položijo orožje. Ameriški državni sekretar Antony Blinken bo medtem odpotoval na Baltik, Meddržavno sodišče pa bo začelo obravnavo tožbe Ukrajine proti Rusiji.

Po napovedih bodo današnja pogajanja znova potekala na ukrajinsko-beloruski meji, začela na bi se ob 15. uri po krajevnem času. Eden od ukrajinskih pogajalcev je v nedeljo za ameriško televizijo Fox News dejal, da se niso pripravljeni pogajati o ozemeljski celovitosti, medtem ko naj bi bili odprti do pogovorov o morebitni »ne-natovski« prihodnosti Ukrajine. Zadnjič so se pogajalci sešli v četrtek in se dogovorili za vzpostavitev humanitarnih koridorjev za civiliste, ki želijo zapustiti območje spopadov. Prvi koridor naj bi vzpostavili iz Mariupolja na jugu države, a je evakuacija že dvakrat spodletela. Strani za to obtožujeta druga drugo.