Rusija znova raketirala ukrajinska mesta, tudi Kijev

9.48 Rusija znova raketira cilje v Ukrajini

Rusija je davi, ko mineva že 250 dni od začetka ruskega napada, znova raketirala cilje v Ukrajini. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je bilo eksplozije slišati tudi v Kijevu, Harkovu in Zaporožju. Oblasti so ljudi pozvale, naj ostanejo v zakloniščih in drugih varnih prostorih. Poročajo tudi o izpadih elektrike.

O morebitnih žrtvah za zdaj ne poročajo. Napadi so se sicer zgodili, podobno kot napadi v preteklih tednih, sredi jutranje prometne konice. Ruske sile naj bi napadle različne dele države, tudi v prestolnici je bilo davi slišati najmanj pet eksplozij. »Rusija nadaljuje napade na civilno infrastrukturo,« je preko Telegrama sporočil vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak.

Kijevski župan Vitalij Kličko pa je sporočil, da je približno 350.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike, 80 odstotkov prebivalcev mesta pa brez vode. Deli mesta vzhodno od reke Dneper naj bi tekočo vodi dobili danes popoldne, tisti na zahodni strani pa šele čez nekaj dni, je sporočil Kličko.

Župan je prebivalcem mesta svetoval, naj se z vodo oskrbijo na javnih pipah, zato so oblasti objavile tudi zemljevid, na katerem so te označene.

Po podatkih ukrajinske vojske je ruska stran s severnega dela Kaspijskega morja in regije Rostov izstrelila več kot 50 raket, pri tem so si pomagali tudi z letali. V Moskvi trdijo, da napadajo le energetsko infrastrukturo v državi, medtem ko v Kijevu opozarjajo, da želi Rusija z napadi med civilisti, ki se soočajo z mrazom in pomanjkanjem elektrike, vzbuditi strah.

8.59 Ukrajinska pristanišča zapustili dve ladji z žitom

Ukrajinska pristanišča sta davi zapustili dve ladji z žitom, je sporočila ukrajinska mornarica. Skupno naj bi jih danes po navedbah skupnega koordinacijskega centra v Istanbulu, ki skrbi za uresničevanje rusko-ukrajinskega dogovora o izvozu žita, iz Ukrajine odplulo 12, tja naj bi prispele štiri.

Moskva je v soboto sicer sporočila, da ustavlja sodelovanje v sporazumu za izvoz ukrajinskega žita, ki je bil dogovorjen ob posredovanju ZN in Turčije. Odgovornost za to so v Moskvi pripisali Ukrajini, ker da je z brezpilotnimi letalniki in plovili napadla rusko črnomorsko floto v Sevastopolu na Krimu.

Na miilijone ton ukrajinskega žita še čaka na prevoz. FOTO: Reuters

Julijski dogovor je omogočil deblokado izvoza ukrajinskega žita in velja za ključnega za preprečevanje prehranske krize po svetu, ki jo je sprožila vojna v Ukrajini. V skladu z dogovorom je Ukrajino zapustilo že več kot devet milijonov ton žita.

»Civilne tovorne ladje ne smejo biti vojaška tarča niti ne smejo biti talke. Hrana mora iti naprej,« je danes tvitnil koordinator ZN za črnomorsko žito Amir M. Abdula, poroča francoska tiskovna agencija AFP.