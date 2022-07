Ruske sile znova obstreljevale Odeso, Harkov in Mikolajev

13.44 Ruske sile ponovno obstreljevale regijo Odesa, Harkov in Mikolajev

Ruske sile so ponoči in davi izvedle več napadov in zadele več zgradb v priobalnih vaseh v regiji Odesa na jugu Ukrajine, poročajo lokalne oblasti. Ruske rakete so padle tudi na stanovanjski območji v mestih Harkov in Mikolajev, na spletnih straneh navajata britanski časnik Guardian in agencija Reuters.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je objavil videoposnetek, ki prikazuje razbitine, raztresene okoli močno poškodovanih hiš v vasi Zatoka, priljubljenem letovišču v bližini mesta Odesa. »Nobenih vojaških oporišč, nobene vojske. Ruski teroristi so želeli samo streljati. Za vse to bodo odgovarjali,« je Zelenski zapisal na instagramu.

Medtem je župan drugega največjega ukrajinskega mesta Harkov Igor Terehov sporočil, da so ruske sile obstreljevale središče mesta. »Ponovno nočno obstreljevanje mesta. Odletel sem v del Harkova, ki je bliže središču. Znova so zadeli stavbo, ki ni povezana z vojaško infrastrukturo,« je dejal.

»Zgodil se je raketni napad na regijo Odesa z uporabo letal,« je na telegramu zapisal vodja vojaške uprave v regiji Sergej Bratčuk in dodal, da več podrobnosti sledi. Števila morebitnih žrtev pri tem ni navedel.

Guverner regije Harkov Oleg Sinegubov pa je na telegramu zapisal, da se je ruski napad zgodil danes okoli 5. ure zjutraj v harkovskem okrožju Slobid. »Zaradi obstreljevanja je zagorela streha avtomobilskega salona,« je še zapisal in dodal, da je bilo napadeno tudi bližnje mesto Čugujev.

Terminal za žita v pristanišču v Odesi po ruskem raketnem napadu 23 julija. FOTO: Reuters

Ruski zračni napadi so prizadeli tudi Mikolajev na jugu Ukrajine. Vodja mestnega sveta Oleksander Sankevič je v izjavi na telegramu dodal, da se je iz smeri Črnega morja začel obsežen zračni napad, pri čemer je bilo uporabljeno tudi letalstvo. »Napadena je bila pristaniška infrastruktura v regiji Mikolajev. Hkrati so okrožje napadli z raketnim sistemom S-300 iz začasno zasedene regije Herson,« je še zapisal Senkevič.

Po trditvah ukrajinske vojske Rusija v Herson pošilja konvoje z vojaško opremo. V ponedeljkovem večernem poročilu ukrajinskih oboroženih sil o stanju na terenu je vojska navedla, da so opazili konvoje vojaške opreme, ki so se premikali skozi mesto Melitopolj v smeri Hersona.

Ruske oborožene sile so medtem uničile osem ukrajinskih skladišč raketnega in artilerijskega orožja v južni regiji Mikolajev in vzhodni regiji Doneck, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Oblasti v samooklicani Ljudski republiki Doneck pa so danes objavile dve fotografiji, ki prikazujeta posledice domnevnega ukrajinskega napada na naftno skladišče v okrožju Budjonovski. Na fotografijah, katerih verodostojnosti ni mogoče neodvisno preveriti, je videti goreče cisterne na vlakih.

Po navedbah tamkajšnjih oblasti je bil v zadnjih 24 urah na ozemlju Donecka ubit en civilist, še pet pa jih je bilo ranjenih. Ukrajinske sile so po njihovih navedbah sicer obstreljevale 13 naselij.

V delu regije Doneck, ki je pod ukrajinskim nadzorom, so bili prav tako ubiti trije ljudje, osem pa jih je bilo ranjenih, je na telegramu sporočil guverner Pavlo Kirilenko. Dodal je, da Rusi obstreljujejo celotno ozemlje. »V regiji Doneck ni naselja, ki bi bilo relativno varno,« je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Medtem so po navedbah Reutersa iz ZN sporočili še, da bodo prve ladje z žitom, skladno s petkovim dogovorom o izvozu, ki je bil sklenjen v Istanbulu ob posredovanju Turčije in ZN, iz ukrajinskih pristanišč kljub ruskim napadom lahko odplule čez nekaj dni.