Ruski opozorilni streli za rušilec britanske mornarice, London zanika

FOTO: Glyn Kirk/AFP

Ruska obmejna patruljna ladja in bombnik Su-24 sta v Črnem morju izstrelila opozorilne strele in bombe proti rušilcu britanske mornarice, ki je po navedbah ruske strani kršil ruske ozemeljske vode. V Londonu so ruske navedbe o opozorilnih strelih proti britanski ladji zanikali.Kot so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva, so britanski rušilec najprej posvarili, da bodo uporabili orožje v primeru kršitev državnih meja Ruske federacije, a se britanski rušilec na opozorilo ni odzval. Po opozorilnih strelih in bombah je ladja zapustila ruske vode, poročajo tuje tiskovne agencije.Po dogodku so vojaškega atašeja na britanskem veleposlaništvu v Moskvi že poklicali na pogovor na rusko obrambno ministrstvo, poroča ruska tiskovna agencija Tass.Ruska stran je navedla, da se je dogodek zgodil blizu rta na polotoku Krim. Britanski rušilec je bil menda tri kilometre v ruskih ozemeljskih vodah.Britansko ministrstvo za obrambo je že zanikalo ruske trditve, da so v Črnem morju proti ladji britanske kraljeve mornarice izstrelili opozorilne strele, poroča francoska tiskovna agencija AFP.»Proti rušilcu HMS Defender ni bil izstreljen noben opozorilni strel. Ladja kraljeve mornarice pluje čez ukrajinske ozemeljske vode v skladu z mednarodnim pravom,« so sporočili z ministrstva v Londonu.