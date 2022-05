S hudimi menstrualnimi bolečinami nič več v službo

V nadaljevanju preberite:

Španija je na poti, da postane prva evropska država, ki bo z zakonom opredelila pravico žensk do bolniške odsotnosti zaradi močnih in bolečih menstruacij. To je del reforme zakonodaje o reproduktivnem zdravju, ki jo je leva koalicijska vlada socialističnega premiera Pedra Sáncheza potrdila danes. Obsežni predlog, ki med drugim širi tudi dostop do splava, mora prestati še parlamentarno proceduro, kar bo najverjetneje trajalo več mesecev.

»Odpravljamo stigmo, sram, krivdo in osamljenost, s katerimi ženske pogosto doživljajo menstruacijo,« je predloge pred današnjo sejo vlade komentirala ministrica za enakopravnost Irene Montero.

V nadaljevanju preberite, kaj še prinaša predlog zakona reproduktivnem zdravju.