S spremembo strategije cepljenja do prednostnega cepljenja maturantov

6.43 Vlada in posvetovalna skupina danes o predlogu za prednostno cepljenje maturantov

Vlada bo danes obravnavala spremembe strategije cepljenja, po kateri bi prednostno cepili tudi maturante. S katerim cepivom bi jih cepili, bo odločitev stroke, je po četrtkovi seji vlade v Odmevih na TV Slovenija povedal minister za zdravjeKot je pojasnil, želijo tako vsem dijakom omogočiti opravljanje mature. Glede zamika začetka samotestiranja srednješolcev na okužbo z novim koronavirusom je Poklukar pojasnil, da gre za dobaviteljevo zamudo pri dobavi testov. Zaradi kompleksnosti procesa seznanitve vseh v vzgoji in izobraževanju z novostjo, pa tudi, ker so v to vključeni tudi štab civilne zaščite in zdravstveni delavci, po ministrovih besedah ne morejo vseh držati v negotovosti in prav tako ne zagotoviti stoodstotne izvedbe že v petek. Poklukar verjame, da bodo zadevo lahko izpeljali v prihodnjem tednu. Izrazil je zadovoljstvo nad dodatnimi dozami Pfizerjevega cepiva, ki jih bo že maja in junija prejela tudi Slovenija. »To pomeni, da bo Slovenija do konca junija od Pfizerja dobila 750.000 odmerkov cepiva. Sem optimist. Ta dosežek je še en dokaz več, kako pomembno je, da EU deluje organizirano, enotno in solidarno,« je dodal.V zadnjih dneh so v cepilnih centrih po Sloveniji ljudje zavračali cepljenje s cepivom AstraZenece, zaradi česar so odmerki ostajali. Poklukar je poudaril, da tako evropska kot domača stroka ugotavljata, da ni zadržkov za uporabo tega cepiva. So pa s posvetovalno skupino za cepljenje razpravljali tudi o možnosti, da bi pri tistih osebah, ki so že prejele en odmerek cepiva AstraZenece, drugega zamenjali s cepivom Pfizerja. Kot je pojasnil, pred morebitno odločitvijo čakajo na podatke iz študij v tujini, kjer so se odločili za to. Glede cepiva Johnson & Johnson, katerega prva pošiljka je že prispela v Slovenijo, pa je Poklukar pojasnil, da bo do končne razjasnitve morebitnih tveganj cepljenja s tem cepivom pošiljka ostala v karantenskem skladišču. Odločitev naj bi bila znana prihodnji četrtek. Vlada je v sredo zvečer sicer sprejela nekatere spremembe omejitev zaradi epidemije. V osmih oranžnih regijah je dovolila strežbo na terasah in vrtovih gostinskih lokalov.