Samo hrano naj prinesejo, pa so lahko gospodarji

V nadaljevanju preberite:

Kubanci so dobili kitajsko cepivo, obeta se jim še vse drugo, morda celo hrana. Po slovesu od španske krone so preživeli ameriške čase pa pozneje sovjetske in venezuelske, vsako obdobje se je začelo z veliko krizo. Tako Američani kot Rusi in Venezuelci so vsak v svojem obdobju zagotavljali hrano in nekaj blaginje, da niso ravno vsi Kubanci zbežali na tuje. Zdaj iščejo novega zaveznika, tudi novega gospodarja, če ne gre drugače. Pomembno je, da bo zagotovil dovolj hrane in šel v korak s časom.



Največjo in najlepšo karibsko državo je močno prizadela pandemija. Novi koronavirus se je tesno prepletel s prejšnjimi stranpotmi havanskih oblastnikov v poldrugem stoletju. Elitam je vedno šlo dobro, celo menjavale so se. Ko so v ameriškem obdobju prevladali mafijski botri italijanskih korenin, se je v Havani zdelo, da cveti vse mesto, ne samo prostitucija in igralnice.