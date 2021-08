Sanje, zamujene za en sam dan

V nadaljevanju preberite:

Zakija Hudadadi in Hosain Rasuli bi morala v torek, teden pred začetkom paraolimpijskih iger, prispeti v Tokio in teh nekaj dni izkoristiti za priprave na uresničitev svojih največjih sanj. Triindvajsetletna tekvondoistka s prirojeno invalidnostjo in leto dni starejši metalec diska brez leve roke, ki mu jo je razstrelila mina, sta bila ponosna, da bosta iz Tokia poslala v svet sporočilo upanja in miru. A letalo ni vzletelo.



Ni treba pojasnjevati, zakaj. Ko so talibi vstopili v Kabul, se je letališče zaprlo, negotovost pa se je naselila v vsak kotiček. Še posebno težko je invalidnim ženskam, ki so v Afganistanu dvakrat diskriminirane – zaradi spola in zaradi posebnega telesnega stanja. Zlorabe so bile tolikšne, da je organizacija za človekove pravice Human Rights Watch lani izdala 31-stransko poročilo, v katerem je opozorila na to. »Vsi Afganistanci s posebnimi potrebami se srečujejo s stigmo in diskriminacijo, ko si prizadevajo dobiti pomoč vlade, vendar so ženske in dekleta 'nevidne' žrtve teh zlorab,« je opozorila avtorica poročila Patricia Gossman, pomočnica direktorja organizacije Human Rights Watch.