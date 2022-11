Schengenski dokaz proti prerokom propada

V nadaljevanju preberite:

Vstopanje Hrvaške v schengensko območje brez nadzora na mejah gre v končnico. Kontrole oseb na notranjih kopenskih in morskih mejah bodo po načrtu odpravili 1. januarja. Nato bodo s poletnim voznim redom 26. marca odpravljene še na letališčih.

V minulih mesecih so se po neuradnih informacijah še vedno pojavljali očitki, da hrvaški organi v evropski sistem Eurodac pomanjkljivo vnašajo prstne odtise oseb, ki so nezakonito prečkale mejo. To pomeni, da so v poznejših postopkih v drugih državah članicah težje vrnjeni na Hrvaško kot državo vstopa v EU.

Kar zadeva razmislek Slovenije o sprejetju enostranske izjave glede veljavnosti arbitražne odločitve o meji in hrvaškega vstopa v schengen, še ni konkretnih premikov. Po neuradnih informacijah bi razpravo o izjavi lahko opravili že na zasedanju državnozborskega odbora za zunanjo politiko v sredo.