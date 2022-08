Scholz tokrat tarča kritik zaradi manjkajoče maske

V nadaljevanju preberite:

Kancler Olaf Scholz je znova tarča kritik. Tokrat zato, ker na vladnem letalu, ki je letelo v Kanado, s sopotniki niso nosili mask. Res je, da so se pred tem vsi testirali na koronavirus, a kanclerju očitajo dvojna merila, kajti maske so na letalih v Nemčiji obvezne. In prav njihovo obvezno nošenje v javnem prometu je tudi eden izmed pomembnejših ukrepov v boju s koronavirusom to jesen in zimo, ki jih je vlada predstavila danes. Kanclerju Scholzu pripetljaj, v katerem bi mu težko očitali kršenje zakona, zagotovo ne bo izboljšal podpore med volivci, ki je na rekordno nizki ravni.