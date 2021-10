Še en lep večer, preden bo svet eksplodiral

V nadaljevanju preberite:

Britansko premiero so trikrat preložili, tako da je zamujala celih 18 mesecev, a je bila morda prav zaradi tega dvakratno kraljevska. Na rdeči preprogi so bili princi in vojvodinje iz kar dveh generacij naslednikov krone, s tem pa je tudi monarhija dala vedeti, kako pomemben je James Bond za večnost pa tudi za sedanji trenutek. Ne samo kot agent službe MI6 in borec na strani Dobrega, ki je v skupno 26 filmih ubil blizu 500 odposlancev Zla, temveč tudi kot reševalec filmske in kinematografske industrije, ki se s težavo prebuja iz pandemične kome. Kinematografske dvorane so bile zaprte, nato pa večinoma prazne, in to celo po tem, ko so odpravili omejitve, zdaj pa je treba obnoviti privlačnost velikega platna, čeprav so se vstopnice občutno podražile.