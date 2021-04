Spet smrt temnopoltega moškega med policijsko aretacijo v Minneapolisu

Strokovnjak za dihanje dr. Martin Tobin med pričanjem o neposrednih vzrokih smrti Georgea Floyda. FOTO: Jane Rosenberg via Reuters

Slabo leto po smrti temnopoltegamed policijsko aretacijo se ameriškemu Minneapolisu napovedujejo novi nemiri. Sinoči so le dobrih petnajst kilometrov stran od mesta, kjer je nekdanji policistFloyda onesposobil s pritiskom kolena na vrat, ustrelili dvajsetletnega temnopoltega moškega in jezni demonstranti so spet razbijali trgovine in druge lokale.so po dosedanjih informacijah ustrelili med pregledom zaradi prometnega prekrška, med katerim so odkrili, da je za vozilom razpisana tiralica. Za zdaj je znano le, da je bilo menda to povezano z zavarovalnino, in Wrigtova mati, s katero se je tik pred ustrelitvijo pogovarjal po telefonu, je hotela policistom pojasniti zadevo. Sin pa je odpeljal naprej in policisti so streljali za njim. Ni še znano, ali je mladenič umrl zaradi strela ali zaradi trka z drugim avtomobilom nekaj ulic naprej.Vpleteni policisti so nosili kamere, ki jih zdaj pregledujejo, protestniki pa so že ponoči začeli razbijati trgovine in lokale, od katerih so bili mnogi šele dobro obnovljeni po lanskih protestih. Policija jih je tokrat razgnala s solzivcem in gumijastimi naboji, na pomoč so poklicali nacionalno gardo. Do jutra so uvedli policijsko uro, med preiskavo tragičnega dogodka pa prebivalce pozivajo k miru in redu.Minneapolis je na robu živčnega zloma že zaradi procesa proti nekdanjemu policistu Chauvinu , na katerem so priče obrambe govorile o smrti temnopoltega Georgea Floyda zaradi mamil v telesu v kombinaciji s srčno boleznijo. Vidna aktivistka gibanja »Življenja temnopoltih so pomembna«je pred kratkim na spletnih omrežjih napovedovala požgana mesta, če Chauvina ne bodo obsodili.