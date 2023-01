Še več zaupnih dokumentov v vili predsednika Bidna

Preiskovalci ameriškega pravosodnega ministrstva so končno obiskali dom predsednika Joeja Bidna, pa čeprav v nasprotju s prejšnjim predsednikom Donaldom Trumpom brez televizijskih kamer v bližini. Po skoraj trinajstih urah so našli še šest dokumentov, za katere prvi ameriški demokrat sploh ni imel pooblastil. V Washingtonu se širijo govorice o skorajšnjem odstopu Bidnovega šefa kabineta Rona Klaina.

Predsednika Bidna in prve dame Jill v času preiskave ni bilo v delawarskem Wilmingtonu, tako kot številne konce tedna tudi tega preživljata v počitniški hiši na Rehoboth Beach. Preiskovalci so odnesli tudi nekatere zapiske, tako kot večina zaupnih dokumentov iz njegovega podpredsedniškega delovanja. O zaupnosti dokumentov lahko odloča le predsednik države, v Bidnovem primeru pa so jih del odkrili v garaži.

Bidnov šef kabineta Ron Klain. Foto Saul Loeb/Afp

V več letih Bidnovega delovanja v Beli hiši demokratskega predsednika Baracka Obame je v njegovi wilmingtonski vili živel sin Hunter, razvpit po spornih poslih z ukrajinskimi energetskimi tajkuni in kitajskimi podjetji, povezani s tamkajšnjo komunistično partijo. Predsednik prepričuje, da v ozadju odkritih dokumentov ni nič, a mu verjame vse manj članov njegove demokratske stranke. Republikanci so jezni, ker so bili prvi zaupni dokumenti najdeni tik pred novembrskimi vmesnimi volitvami, a tega niso sporočili javnosti.