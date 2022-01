Še večji politični in ideološki razkol

V nadaljevanju preberite:

Veliko Američanov je občutilo olajšanje, ko je dolgoletni zmerni senator iz Delawara na predsedniških volitvah premagal zmerjajočega, do nasprotnikov nesramnega predsednika Donalda Trumpa. Leto dni pozneje demokratski prvak Joe Biden zmerja nasprotnike z rasisti, ameriški politični in ideološki razkoli pa se le še poglabljajo, in to brez dobrih gospodarskih rezultatov iz Trumpovih prvih treh let.

Demokratskemu predsedniku se ni zareklo, ko je v začetku tedna nasprotnike centralizacije volilnih pravil označil za dediče razvpite zakonodaje Jima Crowa z rasističnega ameriškega juga. Zadnje predsedniške volitve so še naprej v središču ameriške politike ter družbe, Joe Biden pa je s postavljanjem nasprotnikov ob bok nekdanjim rasističnim politikom Georgeu Wallaceu in Bullu Connorju ter predsedniku konfederacije Jeffersonu Davisu dodal popotresni sunek.