Šefa velesil nimata čarobne formule za Balkan

V nadaljevanju preberite:

Kaj si območje Zahodnega Balkana lahko obeta od morebitne otoplitve odnosov med velesilama? Države na pragu Evropske unije, ki so se naposlušale praznih obljub o evropski prihodnosti, so že zdavnaj postale nekakšno igrišče drugih velikih sil. Graditi prihodnost na pričakovanjih, da bo za balkanski lepši jutri dovolj dobra volja velikih in močnih, je naivno. Prav tako pa je naivno pričakovanje, da se bo Evropa balkanskih problemov znebila že samo, če se obrne proč od njih.