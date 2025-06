Senator, ustreljen v glavo, v kritičnem stanju

Na predvolilnem dogodku v kolumbijski prestolnici Bogota so v soboto streljali na predsedniškega kandidata Miguela Uribeja Turbayka. Ustreljen je bil trikrat, od tega dvakrat v glavo. Njegovo stanje je kritično, poročajo tuje tiskovne agencije. Policija je na prizorišču napada aretirala 15-letnega osumljenca.

Napad na 39-letnega senatorja Uribeja se je zgodil, ko je v soboto na predvolilnem dogodku v Bogoti nagovarjal manjšo skupino ljudi. Napadalec ga je ustrelil dvakrat v glavo in enkrat v koleno.

Uribeja so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdili na kliniki Santa Fe v Bogoti, je njegovo stanje kritično.

Politikova soproga je na njegovem računu na družbenem omrežju X objavila, da se njen mož ta trenutek bori za življenje.

Policija je na kraju napada aretirala 15-letnega osumljenca in mu zasegla strelno orožje. Po navedbah policije je bil 15-letnik v prerivanju s policisti ranjen in so ga prepeljali v bolnišnico.

V incidentu sta bila ranjena še dva človeka.

Čakajoč na informacije o zdravstvenem stanju ustreljenega predsedniškega kandidata ... FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters

Motiv za napad še ni znan. Kolumbijski obrambni minister Pedro Sanchez je ponudil denarno nagrado za informacije o tem, kdo stoji za streljanjem.

Uribejeva stranka Demokratski center je obsodila napad in poudarila, da je ogrozil demokracijo in svobodo v Kolumbiji. Predsedniške volitve so sicer v Kolumbiji predvidene za prihodnje leto.