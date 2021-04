Šest desetletij vladavine Castro

V nadaljevanju preberite:

Brata Castro sta Kubi vladala od novega leta 1959 do pred nekaj dnevi, ko Raúl ni več kandidiral za šefa partije. Tretji, najstarejši brat Ramón, ki je vsakokrat posebej vsakomur okrog sebe povedal, da ni podoben Fidelu, ampak je Fidel podoben njemu, ni zasedal oblastnih položajev, vplival pa je na kmetijsko politiko, od doma je prinesel predvsem znanje o živinoreji. Hodil je po havanskih diplomatskih sprejemih, prijeten družabnik je bil na takih srečanjih. Vsi so ga radi vabili, ker je znal povedati tudi kaj na prvi pogled zanimivega in napol pikrega na račun bratov. V zakulisje pa tudi Ramón ni pomagal pokukati.