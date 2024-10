Sestanek o varnosti z občutkom negotovosti

V nadaljevanju preberite:

Po ulicah Islamabada patruljira na tisoče vojakov, priprli so več sto privržencev nekdanjega opozicijskega premiera Imrana Hana (ki je v zaporu), hkrati je začel veljati nov zakon, ki omejuje pravico do protestov. V ponedeljek so prebivalci pakistanskega glavnega mesta dobili tri proste dneve, da bi zmanjšali promet na ulicah, ki so tako rekoč zaprte.

V takšnem ozračju poteka letno vrhunsko zasedanje Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO), ki je eden od največjih multilateralnih dogodkov, organiziranih v državi, ki jo vse pogosteje pretresajo teroristični napadi, nasilni protesti in separatistični upori.