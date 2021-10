Širitvenega zanesenjaštva je več kot optimizma

V nadaljevanju preberite:

Pričakovanja udeležencev današnjega vrha voditeljev članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana so usklajena z dosedanjimi izkušnjami, ko več od niza bolj ali manj praznih obljub jugovzhodna regija Evrope od Unije ni dobila. Najbolj optimistična pričakovanja glasno izražajo zlasti v Skopju in Podgorici, iz Beograda komajda poročajo o pričakovanjih glede vrha, medtem ko v Sarajevu Unijo pozivajo, naj se ne odpove evropskim vrednotam.