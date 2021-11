Širjenje epidemije ni odvisno le od komunikacije vladarjev

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji se je v precejšnjem delu družbe, vključno s strokovnjaki z različnih področij, vkoreninilo prepričanje, da je za slabo epidemiološko sliko kriva slaba komunikacija vlade. Če bi le vlada ukrepe bolje komunicirala, bi se ljudje ukrepov držali, epidemija pa bi bila pod nadzorom. A že bežem pogled na cepilni zemljevid Evrope kaže, da je bržčas za nizko precepljenost in nespoštovanje ukrepov v Sloveniji krivo še kaj drugega. Pokaže se nam namreč jasna ločnica med bolj precepljenim zahodom stare celine in manj precepljenim vzhodom. Kaj ima z nizko precepljenostjo opraviti življenje v nekdanjih komunističnih režimih in kaj razočaranje v demokratizaciji in zakaj je vzroke za nastale razmere nujno razumeti, če želimo najti ustrezne rešitve.