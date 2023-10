Z mašo v Cerkvi sv. Marije in koncertom Slovenskega okteta iz Mendoze so se konec tedna končali letošnji Slovenski dnevi v Clevelandu. V mestu v Ohiu, ki je tradicionalno sprejelo največ izseljencev iz Slovenije, so prejšnji teden predstavili dobrote slovenske kuhinje, od gobove juhe v krušni skodelici in riževega narastka do okusa Posavja s šefi restavracij Repovž in Kunst ter vini Kleti Krško. V predstavitvi sodobne Slovenije so gledali film Matevža Luzarja Srečen za umret ter plesali ob zvokih slovenske popularne glasbe z neposrednim prenosom Radia Aktual v organizaciji Julie Krulc Tromba.

»Slovenski dnevi v nasprotju s kurentovanjem težijo k večji promocijski in kulturni prepoznavnosti moderne Slovenije,« je v telefonskem pogovoru povedala generalna konzulka Slovenije v Clevelandu Alenka Jerak, soorganizatorka večine tamkajšnjih slovenskih prireditev. Tudi kurentovanje se je začelo skromno, zdaj pa je eden od največjih takšnih dogodkov v Clevelandu in drugje, je poudarila. V okviru Slovenskih dnevov pa je Teater Gigante iz Milwaukeeja v Wisconsinu pod vodstvom dramske ustvarjalke slovenskih korenin Isabelle Kralj izvedel gledališko predstavo Tri druge sestre, ob petnajsti obletnici Slovenskega muzeja in arhiva v Clevelandu so si obiskovalci lahko ogledali razstavo Joeja Valenčiča Slovenci v ZDA.

Mlada clevelandska Slovenca FOTO: Generalni konzulat Slovenije v Clevelandu

Zaznamovali so tudi petnajsto obletnico Centra za slovenske študije pri Clevelandski državni Univerzi (CSU), kjer deluje slovenski lektor Centra za slovenske študije. Številni jeziki so v preteklosti izgubili svoje mesto na tej univerzi, slovenščina pa ostaja in je letos doživela celo rekordno leto, saj se je vpisalo kar 78 novih študentov. Tokratne Slovenske dneve v Clevelandu je obiskal tudi slovenski minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki se je na začetku udeležil slovenske maše v Cerkvi sv. Vida in pozdravil poslušalce radijske oddaje Pesmi in melodije iz prelepe Slovenije, ki slavi sedemdeset let in jo v slovenščini dvakrat na teden pripravlja

Minister se je srečal s predsedniki največjih in najštevilnejših slovenskih organizacij v Ohiu in zunaj njega, kot so Kranjsko-slovenska katoliška jednota KSKJ, Slovenska narodna podporna jednota SNPJ ter Slovenski katoliški center – Lemont, ter z uspešnimi poslovneži in politiki slovenskega rodu, med njimi z nekdanjim državnim senatorjem Kennyjem Yuko, direktorjem za manjšine v Clevelandu pri nekdanjem guvernerju Voinovichu in svetovalcem predsednika Busha Avgustom Pustom ter izvršnim direktorjem Global Cleveland Joem Cimpermanom. Za požrtvovalno delo v dobro slovenske skupnosti ter dragoceni prispevek k ohranjanju institucij, kot je Slovenski narodni dom, se je zahvalil Geraldine in Bobu Hopkinsu.

Ministra Arčona je spremljal novi veleposlanik Republike Slovenije v Washingtonu Iztok Mirošič. Prireditve sta pomagala financirati Urad za Slovence po svetu ter slovenska gospodarska in kulturna diplomacija, Okuse Posavja je organiziral Center za podjetništvo in turizem Krško. Vsa sredstva od vstopnin so namenili za odpravo posledic poplav v Sloveniji.