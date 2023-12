Španci so si razdelili božičnega debeluha

V nadaljevanju preberite:

Tradicija naj bi krepila identiteto in družbeno pripadnost, a obstajajo običaji, ki krepijo tudi denarnico. Eden takšnih je božična loterija, ki jo v Španiji prirejajo od leta 1812 in katere nagradni sklad je bil letos vreden 2,5 milijarde evrov. Glavni dobitek v višini 400.000 evrov, pravijo mu »gordo« ali »debeluh«, je danes oplazil različne dele Iberskega polotoka in glasno praznovanje zanetil od Luga na severu do Jereza de la Frontera na jugu. Srečna je bila kombinacija 88008.

Dvaindvajseti december ima v španskem koledarju posebno mesto. Ne le da naznanja uvod v božično-novoletne praznike, temveč večurni ples kroglic, ki ga v živo prenašajo televizijske in radijske postaje, med milijoni Špancev vedno znova budi upanje na finančno preskrbljenost.