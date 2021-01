Španska kraljeva družina letos brez povišice

Kralj Filip VI. je v soboto dopolnil 53. let. FOTO: Juan Medina/Reuters

Bolj ko so javne institucije transparentne, bolj naj bi jim državljani zaupali. Zato ni presenetljivo, da po seriji finančnih škandalov, v katere naj bi bil vpleten zaslužni kralj vlada in Zarzuela (rezidenca kraljeve družine) iščeta možnosti, kako okrepiti preglednost delovanja španske monarhije. Spremembe bodo najverjetneje postopne, je razbrati iz izjav premiera, a kralj, ki je prevzel položaj po abdikaciji očeta Juana Carlosa leta 2014, naj bi bil zavezan prenovi monarhije skladno z načeli transparentnosti, odgovornosti in vzornosti.Katalizator sprememb na španskem dvoru bodo tako spet afere, ki so v zadnjem desetletju močno zamajale ugled te vrhovne institucije. Nič drugače ni bilo leta 2011, ko je pod pritiskom javnosti zaradi finančnih malverzacij kraljevega zeta, partnerja infante, Zarzuela prvič razkrila delni razrez proračuna, vključno s plačami, ki jih prejemajo člani družine, kar je nato po več kot 30 letih prikrivanja postalo stalnica.Iz letošnje objave proračunskih izdatkov, ki si jih lahko kralj prikroji precej svobodno, je razvidno, da bo Filip VI. leta 2021 prejel 253.850 evrov bruto, kar je enak znesek kot lani. Monarh, ki je v soboto dopolnil 53 let, je plačo v višini 139.610 evrov zamrznil tudi kraljiciin materi, zaslužni kraljici Sofiji, katere letni prihodek znaša nekaj več kot 114.000 evrov bruto (za primerjavo: premier Sánchez naj bi letos prejel skoraj 30.000 evrov manj). Petnajstletna prestolonaslednica princesain 13-letna infantaše nista upravičeni do rednega plačila.Med prejemniki davkoplačevalskega prispevka letos prvič ni Juana Carlosa, ki se je po razkritju več domnevnih finančnih nečednosti poleti umaknil v Združene arabske emirate, da bi tako vsaj delno pred pritiski obvaroval sina. Že pred tem mu je marca Filip VI. odvzel javne prihodke – na leto je dobil okoli 194.000 evrov – in se odpovedal njegovi dediščini. Denar, ki bi sicer pripadel nekoč izjemno priljubljenemu monarhu, naj bi v Zarzueli letos namenili za tehnološko posodobitev in digitalizacijo, so poročali mediji.Skupni proračun španske kraljeve hiše letos znaša 8,4 milijona evrov, a monarhija davkoplačevalce stane še precej več, so zapisali na republikanskem spletišču El Diario, kjer izpostavljajo, da številne izdatke, tudi plače več kot 100 zaposlenih, krijejo iz drugih javnih virov.Umik Juana Carlosa v Abu Dabi in druge poteze, s katerimi je Filip VI. hotel narediti ostro ločnico med svojim imenom in očetovimi sencami, so se za zdaj pokazali za korak v pravo smer. Rezultati javnomnenjske raziskave družbe Sigma Dos, ki jih je v začetku januarja objavil časnik El Mundo, so pokazali, da monarhično ureditev podpira 57,7 odstotka vprašanih, skoraj deset odstotnih točk več kot avgusta, republiki pa naj bi bila na drugi strani naklonjena dobra tretjina Špancev.