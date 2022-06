Splavitev nove letalonosilke in nosilke kitajskih ambicij

V nadaljevanju preberite:

»Kitajske meje je treba braniti na tisoče kilometre daleč od samih meja.« Na to trditev nekdanjega kitajskega premiera Zhou Enlaja me je spomnila petkova splavitev nove letalonosilke, s katero je kitajska Narodnoosvobodilna vojska (NOV) naredila velik korak na odprta morja, in to kot enakopravna udeleženka z največjimi svetovnimi mornaricami.