Sporočilo polnila v mesečevem kolačku

V nadaljevanju preberite:

Ko se bliža tradicionalni praznik sredine jeseni (zhongqiu-jie), Kitajci na veliko kupujejo mesečeve kolačke. To je iz davnine znano pecivo okrogle oblike, ki simbolizira polno luno in skupaj zbrano družino. Toda partijska oblast vsako leto pokuka v notranjost mesečevih kolačkov, pri čemer lahko po polnilu analizira stanje v gospodarstvu, življenjsko raven in korupcijo.