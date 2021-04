Sprenevedanje zgrozilo Katalonce in navdušilo Srbe

V nadaljevanju preberite:

Španski zvezdniki so v kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo prihodnje leto v Katarju premagali reprezentanco Kosova s 3 : 1. Da tekma v Sevilli ne bo nekaj vsakdanjega, je nakazala že novinarska konferenca pred tekmo. »Komu je namenjeno to vprašanje? Čigavemu trenerju? Čigavemu trenerju? Nikoli nismo videli imena naše državne reprezentance v vašem mediju. Zato bi moralo biti jasno, kateremu trenerju postavljate vprašanje,« je med novinarsko konferenco predstavnik reprezentance Kosova novinarja športnega dnevnika As Rubéna Arésa poskušal pripraviti do tega, da bi izgovoril ime balkanske države, ki je uradni Madrid ne priznava.