Sprošča se vrsta ukrepov, konec policijske ure, odprtje šol in vrtcev

8.31 V Angliji sproščajo številne protikoronske ukrepe

Ob sproščanju ukrepov priprave na odprtje restavracije v Londonu. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

8.21 Mladim s težavami v duševnem zdravju tudi v času epidemije na voljo številne možnosti pomoči

7.13 Muslimani po sončnem zahodu začenjajo ramazan, praznovanje omejuje epidemija

6.41 Konec nočne omejitve gibanja, sprošča se vrsta ukrepov

Velik del Britancev je danes korak bliže vrnitvi v normalno življenje, saj se v Angliji po več kot treh mesecih sproščajo številne protikoronske omejitve. Deloma se lahko odprejo pubi in restavracije, stranke lahko znova sprejemajo tudi frizerji. Vrata odpirajo vse trgovine. Restavracije in pubi lahko po novem strežejo goste na zunanjih površinah. Prav tako znova delujejo frizerski, brivski in kozmetični saloni. Veliko število strank si obetajo tudi v ponovno odprtih trgovinah z nenujnim blagom. Znova je mogoč še obisk telovadnic, bazenov, knjižnic in živalskih vrtov. Člani istega gospodinjstva lahko po novem na območju Anglije tudi počitnikujejo, in sicer v nastanitvah, kjer sami poskrbijo za hrano. V zadnjih dneh naj bi število tovrstnih rezervacij močno naraslo. Sprememb na področju javnega življenja v Angliji je še kar nekaj. Porok se lahko udeleži do 15, pogrebov pa do 30 ljudi. Otroci lahko sodelujejo na katerihkoli dejavnostih v notranjih prostorih, število obiskovalcev v domovih za starejše pa se je dvignilo na dva na oskrbovanca, našteva BBC. Predstavniki oblasti ob sproščanju ljudi opozarjajo, naj ne opustijo previdnosti.V Veliki Britaniji so od začetka pandemije novega koronavirusa zabeležili več kot 4,3 milijona okužb, umrlo je prek 127.000 covidnih bolnikov. V zadnjem dnevu so potrdili 1730 novih okužb, umrlo je še sedem ljudi, kar je najmanj od septembra lani.Prvi odmerek cepiva proti covidu-19 je prejelo že več kot 60 odstotkov prebivalcev Velike Britanije. Premier Boris Johnsonnapoveduje, da se bodo oblasti pri nadaljnjem odpiranju opirale na podatke. Naslednji krog sproščanja je predviden 17. maja, 21. junija pa naj bi odpravili vse omejitve javnega življenja. Škotska, Wales in Severna Irska, katerih regionalne oblasti izvajajo lastno zdravstveno politiko, zaenkrat ukrepe sproščajo v manjši meri kot Anglija.Brezplačni posveti in možnost razbremenilnega pogovora so na voljo tudi študentom in mlajšim odraslim, ki v času epidemije potrebujejo psihološko pomoč. Obrnejo se lahko na strokovnjake s področja duševnega zdravja, ki so na voljo v številnih zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji, ali na telefonsko številko 080 51 00, poudarjajo na NIJZ. Kdor potrebuje psihološko podporo, se lahko obrne tudi na katerega od telefonov za pomoč v stiski. To so Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj), Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur na dan, vsak dan) ali Tom telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). V svetovalnici Posvet osebam v duševni stiski v trenutnih razmerah omogočajo pogovore po telefonu in skypu. Za klic in pogovor sta na voljo številki 031 704 707 in 031 778 772 (vsak delovni dan med 8. in 18. uro).Pri Društvu SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, deluje 24-urni telefon 080 11 55. Obe varni hiši delujeta in sprejemata ženske in otroke, žrtve nasilja. Nudijo tudi SOS osebno svetovanje, in sicer vsak delavnik od 9. do 15. ure na telefonski številki 031 699 333 ali po elektronski pošti preko naslova drustvo-sos@drustvo-sos.si. Društvo za nenasilno komunikacijo telefonsko svetovanje za žrtve nasilja v družini ali v intimnopartnerskem odnosu nudi vsak dan od 8. do 16. ure na 031 770 120 (Ljubljana) in 031 546 098 (Koper). Razbremenilni pogovor ali psihosocialno svetovanje nudi tudi Zveza prijateljev mladine Moste - Polje, in sicer na telefonski številki 01 54 43 043 ali preko elektronske pošte info@zpmmoste.net, so še navedli na NIJZ.Več kot milijarda muslimanov po vsem svetu danes začenja postni mesec ramazan. Ta se bo začel po današnjem sončnem zahodu, prvi dan posta pa bo v torek. Post bo trajal 30 dni, in sicer do sončnega zahoda 12. maja. 13. maja bo nato sledil ramazanski bajram. Letošnje praznovanje bo sicer precej omejeno z epidemijo novega koronavirusa. V Islamski skupnosti v Sloveniji pravijo, da si ob ramazanu želijo, da bi lahko začutili veselje ob skupnih molitvah v džamiji, a se hkrati zavedajo resnosti položaja. Zato vernicam in vernikom priporočajo, da molijo in opravljajo večerno ramazansko molitev v svojih domovih. So pa v skladu z veljavnimi ukrepi za Muslimanski kulturni center Ljubljana in druge verske objekte določili število vernikov oziroma članov skupnega gospodinjstva, ki se bodo lahko ob predhodni najavi udeležili verskega obreda. Vernikom priporočajo, naj se pri molitvah menjavajo in na ta način omogočijo čim večjemu številu obisk džamije vsaj enkrat v času ramazana. Imami bodo z verniku v stiku tudi po telefonu, elektronski pošti in videokonferencah. Verniki bodo lahko imame posamezno obiskovali in se z njimi pogovarjali. Vernikom v islamski skupnosti priporočajo, naj se cepijo, ko bo to mogoče. Cepljenje je mogoče tudi v času posta in ne vpliva na njegovo veljavnost, pojasnjujejo.Po 11-dnevnem strožjem zaprtju države zaradi omejevanja epidemije covida-19 od danes veljajo manj strogi ukrepi, ki po prenovljenem vladnem semaforju sodijo v rdečo fazo. Med drugim ni več nočne omejitve gibanja, odprte bodo šole in vrtci, pa tudi vse trgovine ter številne storitve, npr. frizerske, kozmetične in tudi turistične agencije. Vrtci se odpirajo za vse otroke, v šole se vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Dijaki prvih treh letnikov pa se bodo šolali po modelu C. Predvideni so izpiti in seminarji na fakultetah do deset ljudi. Zaposleni v zavodih se enkrat na teden testirajo s hitrimi testi, razen če so cepljeni ali so preboleli covid-19. Se pa po novem obeta tudi samotestiranje šolarjev v osnovnih in srednjih šolah. Kot je napovedal minister za zdravje, bodo dijaki samotestiranje in seznanjanje z njim začeli v petek, 16. aprila. V šoli se bodo samotestirali tudi učenci tretjega triletja, a še ni znano, kdaj bodo začeli.Odpirajo se muzeji, knjižnice in galerije. Ponovno je dovoljeno tudi izvajanje verskih obredov z navzočnostjo vernikov, pri čemer velja omejitev števila oseb, in sicer na enega udeleženca ali skupino iz istega gospodinjstva na 30 kvadratnih metrov. Rahljajo se ukrepi na področju športa. Priprava in strežba jedi in pijač je dovoljena v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene in varovance, ter za dostavo.Že v soboto je začela veljati sprememba glede nošenja mask, ki so še vedno obvezne v zaprtih prostorih, na prostem pa le takrat, ko ni moč zagotoviti razdalje najmanj 1,5 metra. Še vedno pa je prepovedano zbiranje ljudi. Prepovedane ostajajo vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Pristojni minister pa lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez. Z nekaterimi izjemami ostaja tudi omejitev prehajanja med statističnimi regijami. Po novem so za vstop v Slovenijo veljavni tudi testi na novi koronavirus, opravljeni v ZDA in Veliki Britaniji. Sicer pa pristojni opozarjajo na pomen cepljenja, ki po besedah vodje svetovalne skupineomogoča najhitrejše in največje korake v smeri umirjanja epidemije. Danes ima sestanek posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki bo govorila o uporabi cepiva AstraZenece.