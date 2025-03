Še 16. smrtna žrtev nesreče na železniški postaji v Novem Sadu

V bolnišnici v Beogradu je danes umrla še 16. žrtev novembrskega zrušenja nadstreška na novosadski železniški postaji, kar so potrdili na beograjski Vojaškomedicinski akademiji. V Novem Sadu in Beogradu so se umrlemu poklonili s 16 minutami tišine, poročajo srbski mediji.

V beograjsko bolnišnico so hudo poškodovanega mladeniča, rojenega leta 2006, premestili konec januarja iz novosadskega kliničnega centra, poroča portal N1 Srbija.

Zrušenje nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu je 1. novembra terjalo 14 smrtnih žrtev, trije so bili huje ranjeni. Tragedija je močno pretresla srbsko javnost, odmevala pa je tudi v regiji in širše. Ena izmed treh oseb, ki so bile hudo poškodovane, je kasneje preminila in postala 15. smrtna žrtev tragedije.

Celotno Srbijo so po nesreči zajeli množični študentski protesti. Študenti zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve padca nadstreška, objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih. Srbski predsednik Aleksandar Vučić trdi, da so vse zahteve izpolnili.

Po nesreči so doslej med drugim odstopili srbski premier Miloš Vučević, minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić ter novosadski župan Milan Đurić.

Državno tožilstvo v Novem Sadu je konec decembra zaradi nesreče vložilo obtožnico proti 13 osumljencem, med katerimi sta tudi Vesić in nekdanja direktorica podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jelena Tanasković. Državno tožilstvo v Beogradu je kasneje vložilo obtožnico proti še trem osumljencem.

Neodvisni mediji v Srbiji pod vse večjimi pritiski oblasti

Neodvisni mediji v Srbiji so včeraj opozorili, da je srbska vlada v zadnjem obdobju okrepila prizadevanja za zatiranje kritičnega poročanja. Oblast se po njihovih navedbah poslužuje obrekovalnih kampanj, finančnih pritiskov in neposrednih groženj novinarjem, zaradi česar se vse bolj bojijo za varnost svojih novinarjev.

»Naši novinarji so nenehno izpostavljeni nadlegovanju, fizičnim napadom in kampanjam blatenja, ki jih vodijo državni mediji in visoki vladni uradniki iz vladajoče Srbske napredne stranke,« so zapisali novinarji v odprtem pismu, ki so ga podpisali uredniki petih neodvisnih srbskih medijev, med njimi portala N1 Srbija in dnevnika Danas.

Opozorili so, da okolje zaradi nenehnih študentskih protestov in politične nestabilnosti za neodvisno novinarstvo postaja vse bolj sovražno, zaradi česar se bojijo za varnost novinarjev na terenu. Pri tem so navedli, da so bile v zadnjih štirih mesecih tri njihove novinarke žrtve fizičnih in verbalnih napadov, policija pa kljub jasnim videodokazom ni ukrepala proti storilcem.