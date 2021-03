Srbija prepričljivo vodi v balkanski oboroževalni tekmi

V nadaljevanju preberite:

V nasprotju s pričakovanji globalna zdravstvena kriza ni ohladila oboroževalnih ambicij držav po svetu, čeprav se je naraščanje obsega globalne trgovine z orožjem lani prvič po koncu hladne vojne ustavilo. Katere so največje vojaške sile na Zahodnem Balkanu in kako je Srbiji uspelo prehiteti Hrvaško na svetovni lestvici ognjene moči. Kaj bo letos kupovala hrvaška vojska in kaj Srbija sporoča regiji in svetu s hitrim oboroževanjem svoje vojske.