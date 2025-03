Pumpaj! Simbol nove srbske generacije

V nadaljevanju preberite:

Nič več dolgi resni govori in težke ideološke parole, ampak memi, kratki slogani in ironične domislice so sredstvo sporočanja novih generacij na protestih, ugotavljajo srbski mediji, medtem ko analizirajo pomene sporočil na študentskih protestih, ki trajajo že mesece. Simbol upora je postalo geslo Pumpaj!, ki si ga tudi v slovenskem jeziku lahko zelo hitro razložimo. Antropologinji dr. Svetlani Slapšak se zdi parola duhovita in jo spominja na »staro« slovensko: Gotof je!

Od kod izvira parola Pumpaj! in kako se je spreminjala? Kaj Svetlana Slapšak, ki je sodelovala na študentskih protestih že leta 1968 in je tudi prva podpisnica peticije prebivalk in prebivalcev Ljubljane v podporo srbskim protestnikom, meni o današnji mladini v Srbiji?

V čem se tokratni protesti razlikujejo o drugih?