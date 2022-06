Status kandidatke, veter v jadra naprednim silam

V nadaljevanju preberite:

Bližnjica do statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji, ki se ob podelitvi statusa kandidatk Ukrajini in Moldaviji nasmiha Bosni in Hercegovini, bi razveselila proevropske sile v tej balkanski državi. Težava, zaradi katere lahko BiH tudi tokrat ostane brez statusa kandidatke, je, da so Rusiji naklonjene politične sile v tej razklani državi dovolj močne, da lahko preprečijo odločnejši korak na evropski poti.