Stebri kitajske globalne arhitekture

V nadaljevanju preberite:

Vsekakor bo zanimivo opazovati, kako bo Lula da Silva med obiskom na Kitajskem razvijal svojo zasnovo »globalne vloge« Brazilije v sodobnem svetu, nič manj indikativno pa ne bo to, kako bo Xi Jinping še naprej pletel globalno mrežo multilateralnih organizacij, v katerih Kitajska pod njegovim vodstvom prevzema vodilno vlogo in zmanjšuje prostor prevlade tako ZDA kot Rusije.

Multilateralne organizacije, iz katerih Xi Jinping ustvarja arhitekturo alternativne svetovne ureditve, so predvsem Brics (katerega članice so Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika), Šanghajska organizacija za sodelovanja (SCO) ter klub najbolj dinamičnih gospodarstev na svetu G20. Na vsakem od teh izhodišč sta bili Kitajska in Rusija skupaj, tako kot sta skupaj v skupini stalnih članic varnostnega sveta ZN. Do zdaj sta bili državi enakopravni v Bricsu in SCO, v varnostnem svetu pa se je azijska velesila večinoma skrivala za ruskim hrbtom, in to vsakič, ko je šlo za kakršnokoli krizo. Izjema je bil Tajvan, kar je že dolgo edino vprašanje, o katerem je Kitajska nastopala neodvisno od stališča kogarkoli drugega in brezkompromisno branila svoje interese.