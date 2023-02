Podobe uničenih domov, bolečih izgub in ustavljenih življenj

Porušene stavbe, ulice, mesta. V Turčiji in Siriji se je po včerajšnjem potresu z magnitudo 7,8 življenje spremenilo v boj za preživetje. Za rešitev ujetih pod ruševinami, ki kličejo na pomoč. Potres je eden najhujših v zadnjih sto letih, število smrtnih žrtev strmo narašča, bojijo se, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih številke še povečevale. S pomočjo Turčiji in Siriji se je odzvalo že veliko držav, enotnih v nameri pomagati pri naravni nesreči, ki je milijonom spremenila življenje.

Turške in sirske ekipe za odzivanje na nesreče poročajo, da je bilo v več mestih porušenih več kot 5600 stavb (prizor iz Sarmade v Idlibu). FOTO: Aaref Watad/AFP

Reševalci mednarodne službe za iskanje in reševanje (ISAR) raztovarjajo opremo na letališču v turškem mestu Gaziantep. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Turčija je včeraj razglasila sedemdnevno žalovanje. Na fotografiji ženska polaga cvetje pred turškim veleposlaništvom v Moskvi. FOTO: Natalia Kolesnikova/AFP

Iskanje preživelih v Hatayi v Turčiji. FOTO: Umit Bektas/Reuters

Stiske ljudi, ki so izgubili svoje bližnje. FOTO: Umit Bektas/Reuters

Jugovzhod Turčije in severozahod Sirije je v ponedeljek prizadel rušilni potres z magnitudo 7,8. Sledilo je več deset popotresnih sunkov, nato je čez štiri ure območje stresel nov potres z magnitudo 7,5. FOTO: Umit Bektas/Reuters

Deklica v začasnem zatočišču v Alepu v Siriji. FOTO: Firas Makdesi/Reuters