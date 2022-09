Število žrtev preseglo 60, poškodovanih več kot dva tisoč ljudi

Število žrtev potresa, ki je v ponedeljek prizadel jugozahod Kitajske, je naraslo na 65. Poškodovanih je bilo več kot 2000 ljudi, od tega najmanj 50 huje, deset ljudi še pogrešajo, današnje poročanje državnih medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Potres z močjo 6,8 je v ponedeljek v provinci Sečuan najhuje prizadel okrožja Luding, Kangding, Jiulong, Yajiang in Danba, ki ležijo dobrih 200 kilometrov jugozahodno od prestolnice Chengdu.

Na območju je bilo uničenih več kot 250 hiš, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Veliko cest je bilo danes še neprevoznih, marsikje je prekinjena preskrba z vodo, več kot 40.000 ljudi je brez elektrike, 35.000 jih ima tudi težave pri komunikacijskih povezavah z zunanjim svetom.

V teku je obsežna akcija iskanja in reševanja, v kateri s pomočjo težkih strojev sodeluje na tisoče reševalcev, oblasti so mobilizirale tudi nekaj enot vojske. Iz zraka jim podporo nudijo helikopterji in droni.

Reševalci. FOTO: China Daily via Reuters

Območje je v zadnjem dnevu streslo tudi več popotresnih sunkov, od katerih je imel najmočnejši moč 4,2.

Potresi so na Kitajskem precej pogosti, zlasti na jugozahodu države. Leta 2008 je potres z magnitudo 8,0 v okrožju Wenchuan v Sečuanu zahteval več deset tisoč smrtnih žrtev in povzročil ogromno škode. Omenjena provinca je potresom še posebej izpostavljena, saj leži na stiku med indijsko in evrazijsko celinsko ploščo.