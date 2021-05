Štirje meseci mučnega korakanja nazaj

V nadaljevanju preberite:

»Rešitelji« nacije so na milijone ljudi pahnili na rob lakote in odprli vrata za množično tihotapljenje droge. Pa vendar nikomur ne uspe ustaviti tega velikega burmanskega korakanja nazaj. Gospodarstvo in bančni sistem sta tako rekoč omrtvičena, odkar so voditeljico civilne vlade Aung San Su Či odvedli v pripor. Številne tovarne so zaprli, potem ko je bilo v spopadih z vojsko ubitih več kot 800 civilistov, pa si le redko kdo drzne kaj služiti s pomočjo zasebne pobude. Svetovni program hrane je prejšnji teden opozoril, da bo v prihodnjih nekaj mesecih trpelo lakoto najmanj 3,4 milijona Burmancev, in to kljub dejstvu, da je bila njihova dežela še donedavna izvoznica riža, sadja in drugih živil.