Sto dni do dvojne slave

V nadaljevanju preberite:

Peking je prvo mesto v zgodovini, ki bo gostilo tako poletne (2008) kot zimske igre, in to je za partijo za zdaj dovolj, da bo v zavest ljudi vbrizgala nov odmerek nacionalnega ponosa in domoljubja. Na posnetku je mogoče videti stadione in skakalnice, smučarske proge in olimpijsko vas. V Pekingu je namreč že zdavnaj vse pripravljeno za začetek iger. Le to še ni znano, ali bo tudi virus tekmoval za rekorde, tako da oblast že neusmiljeno razglaša množične karantene, takoj ko se pojavi en sam primer okužbe.

Minuli teden se je pravzaprav pojavilo več kot 120 primerov okužbe in za več deset tisoč ljudi v enajstih pokrajinah že veljajo strogi ukrepi, Pekinžanom pa so ukazali, naj nikamor ne potujejo, če ni nujno.