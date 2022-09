Sto let po pohodu na Rim zmago naznanja Giorgia Meloni

V nadaljevanju preberite:

Italijani bodo odšli v nedeljo na parlamentarne volitve. Predčasne bodo, prvič v zgodovini jeseni, kar menda samodejno napoveduje nižjo volilno udeležbo. Izidi so sodeč po anketah skoraj že znani. Daleč najbolje kaže skrajni desnici in njenima koalicijskima partnerjema, Ligi in Naprej, Italija.

Napetosti se stopnjujejo med strankami, med volivci pa je zanimanja precej manj. Ko so pred dobrim tednom še dovolili objavo anket, dobra tretjina še ni znala povedati, koga bodo volili.

Vlado v Rimu še naprej resno in skrbno vodi Mario Draghi, ki so ga politiki strmoglavili, ko so ugotovili, da jim jemlje vso pozornost javnosti in odloča o vsem. Ankete so že precej dolgo kazale, da so vse oči usmerjene k Giorgii Meloni, voditeljici skrajno desne stranke Brati Italije, ki je ob že Draghijevem prihodu v vladno palačo ugotovila, da je napočil njen trenutek in si lahko nabere glasove samo s tem, da Draghiju obrne hrbet.

Od štirih odstotkov na prejšnjih volitvah si je stranka Brati Italije z nasprotovanjem rešitelju italijanskega gospodarstva prigarala najmanj 24 odstotkov, nekatere ankete trdijo, da celo 27 odstotkov glasov za konec tega tedna.