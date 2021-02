Strah, upanje in kljubovanje uporabi sile

V prispevku preberite:

»Ne bojimo se oborožene vojske, čeprav nimamo orožja,« je dejal trgovec pred pagodo Sule v Rangunu. »Mirno protestiramo, zato ne morejo streljati v nas.« Včeraj je šlo na ulice številnih burmanskih mest največ demonstrantov, odkar je vojaška hunta 1. februarja strmoglavila civilno oblast. Celo grožnje, da bo, če se bodo spopadli s pripadniki varnostnih služb, ljudje »izgubili življenje«, jih niso prestrašile.



Da je hunta mislila resno, se je pokazalo konec tedna, ko so njeni pripadniki v Mandalaju streljali na protestnike. Ubita sta bila dva človeka, ranjenih okoli 30 demonstrantov, polovica s pravimi naboji. V petek je za posledicami poškodb umrlo 20-letno dekle, ki so jo s strelnim orožjem ranili teden dni prej, in to na protestih v glavnem mestu Nepjido. Ko je hunta v nedeljo zvečer zagrozila, da bo proti neoboroženim protestnikom, če bodo nadaljevali proteste, uporabila strelno orožje, ji je bilo treba verjeti.