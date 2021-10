Strateška avtonomija EU se začne in konča na Balkanu

V nadaljevanju preberite:

V torek zvečer so voditelji sedemindvajseterice in evropskih institucij na Brdu pri Kranju razprav­ljali o okrepljeni moči Evropske unije in zmožnosti njenega odzivanja na geopolitične izzive. Toda izpostavljene ambicije je že dan pozneje na vrhu EU-Zahodni Balkan postavila pod vprašaj ­deklaracija, iz katere je razvidno, da Unija nima jasne vizije niti v lastni soseščini.



»Veliko je bilo besed, žal premalo dejanj. Vse visokoleteče besede s torkove večerje so se v sredo razblinile, kot se razblini megla, ko vanjo posije sonce,« je izplen obeh srečanj, ki sta bili vrhunec slovenskega predsedovanja svetu EU, povzel Boštjan Udovič, profesor mednarodnih odnosov na ljubljanski fakulteti za družbene vede.