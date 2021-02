Streli pripadnikov varnostnih sil zahtevali novi življenji

Evakuacija ranjenca. FOTO: Reuters

Oskrba ranjenca. FOTO: Reuters

Burmanske varnostne sile so med racijo v ladjedelnici v mestu Mandalay, kjer so se zbrali nasprotniki vojaške hunte, ki je v začetku meseca izvedla državni udar , uporabile prave naboje. Umrli sta dve osebi, piše tiskovna agencija Reuters, ranjenih pa je bilo po navedbah tiskovne agencije AFP najmanj 30.V ladjedelnici v drugem največjem burmanskem mestu se je danes zbralo več sto policistov in vojakov. To je med okoliškimi prebivalci povzročilo strah, da bodo oblasti skušale aretirati tamkajšnje delavce zaradi sodelovanja v gibanju, ki nasprotuje vojaškemu udaru. Da bi preprečili aretacije, so se zbrali pri ladjedelnici. Policija je začela proti njim streljati s pravimi in gumijastimi naboji. Z gumijastimi naboji je bilo ranjenih najmanj pet ljudi, je povedal fotoreporter, ki je spremljal protest. Še najmanj šest ljudi jih je bilo ranjenih s pravim strelivom. »Naša zdravstvena ekipa je oskrbela šest moških s strelnimi ranami. Dva sta huje ranjena,« je povedal zdravstveni tehnik za AFP.Od začetka protestov proti vojaškemu udaru, ki se je zgodil v začetku meseca, so oblasti ponekod proti protestnikom uporabile solzivec, vodne topove in gumijaste naboje. V posameznih primerih so uporabili tudi prave naboje. Z enim od teh je bila ranjena protestnica Mja Tvate Tvate Kaing, ki je umrla včeraj v prestolnici Nepjido. V največjem burmanskem mestu Rangun in prestolnici Nepjido so se danes zbrali protestniki, ki so v spomin na pokojno 20-letnico polagali sveče in cvetje. Zbralo se jih je več tisoč.Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unijese je že odzval na današnje nasilje v Burmi. »Ostro obsojam nasilje vojske nad mirnimi civilnimi protestniki. Vojsko in vse varnostne sile v Burmi pozivam, naj nemudoma zaustavijo nasilje nad civilisti,« je tvitnil.