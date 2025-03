Študenti v Čačku: Napadla nas je skupina moških, policija se ni odzvala

Skupina moških je v noči s sobote na nedeljo napadla študente tehnične fakultete v Čačku. Več je bilo poškodovanih. V Čačku so se na napad odzvali z novimi protesti, policija pa je sporočila, da so odkrili šest napadalcev. Protesti po vsej državi se danes nadaljujejo.

Študenti s fakultete tehničnih znanosti v Čačku, ki sodelujejo v protestih, so na omrežju instagram v nedeljo sporočili, da jih je ponoči v središču mesta napadla večja skupina moških. V pretepu je bilo po njihovih navedbah poškodovanih pet študentov in še dve osebi, ki sta jim poskušali pomagati. Zapisali so tudi, da policija ni pravočasno ukrepala, in zahtevali pojasnilo, zakaj so »spustili slušalko, ko so jih poklicali«.

Študente je po besedah njihovega odvetnika napadlo okoli 25 »odlično organiziranih in usklajenih oseb, ki so nosile črne hlače in črne jopiče«, poroča portal N1 Srbija.

Policija trdi, da so se takoj odpravili na kraj napada. Danes je po poročanju N1 Srbija prav tako sporočila, da so odkrili šest »akterjev, ki so sodelovali v pretepu«. Poleg tega sumijo, da je pretepa nastal med dijaki in študenti, pet ljudi je bilo pri tem lažje poškodovanih.

Shod ob 26. obletnici Natovega bombardiranja

Prebivalci Čačka so v nedeljo zvečer v odzivu na napad protestirali pred policijsko upravo in zahtevali odgovore. Naslednji shod so napovedali za danes zvečer. Protesti so konec tedna potekali tudi v nekaterih drugih mestih po državi, danes pa že od jutra protestirajo učenci in starši v Kragujevcu.

Beograjski študenti so po poročanju srbske tiskovne agencije Beta medtem napovedali shod ob 26. obletnici začetka Natovega bombardiranja Zvezne republike Jugoslavije (ZRJ).

21. marca 2025 je življenje izgubila še šestnajsta žrtev nesreče, ki se je zgodila na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani. FOTO: Nenad Mihajlović/AFP

Na današnji dan leta 1999 je zveza Nato začela zračne napade na takratno ZRJ, s katerimi je po neuspešnih mirovnih pogajanjih hotela ustaviti pregon in poboj kosovskih Albancev pod režimom Slobodana Miloševića. Prva bomba je padla 24. marca 1999 okoli 20. ure, napadi pa so trajali do 10. junija, ko je Milošević privolil v pogoje mednarodne skupnosti.

Protesti v Srbiji potekajo od novembrskega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, zaradi katerega je umrlo 16 ljudi. Študenti zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče, objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih.