Sudanski premier odstopil, na oblasti ostaja vojska

Sudanski premier Abdala Hamdok, ki ga je vojaška hunta po državnem udaru 25. oktobra lani za mesec dni priprla, nato pa ga vrnila na položaj in prisilila v lastno politiko, je odstopil, poroča mednarodni tisk.

Njegova odločitev – le šest tednov po vrnitvi na položaj – sledi včerajšnjim ponovnim množičnim prodemokratičnim protestom. Znova nasilnim, varnostne sile so v mestu Omdurman v bližini prestolnice Kartum ubile dva protestnika.

Več tisoč protestnikov se je znova zbralo tudi pred predsedniško palačo v prestolnici. Znova so nasprotovali vojaškemu udaru in zahtevali prehod na civilno oblast. V času po vojaškem udaru je sicer umrlo že najmanj 56 protestnikov.

Protestniki so znova nasprotovali vojaškemu udaru in zahtevali prehod na civilno oblast. FOTO: AFP

Nov udarec krhkim poskusom vrnitve demokracije

Hamdokov odstop označujejo za nov udarec krhkim poskusom vrnitve demokracije in civilne oblasti v državi. V televizijskem nagovoru ob odstopu je izjavil, da je država na nevarni prelomnici, ki ogroža njen obstoj, in dodal, da se je po svojih najboljših močeh trudil preprečiti, da bi »drsela proti katastrofi«, a da se »kljub vsemu, kar je bilo storjeno za dosego soglasja, to ni zgodilo«.

Ob novembrski kompromisni vrnitvi Hamdoka na položaj so sicer pričakovali, da bo vodil tehnokratsko vlado, in sicer do novih volitev, a že tedaj ni bilo jasno, koliko dejanske oblasti bo prepuščene civilni oblasti.

FOTO: AFP

General Abdel Fatah al Burkan, ki je vodil državni udar, je sicer zagotovil, da je vojska delovala, da bi preprečila državljansko vojno. Po njegovih besedah je Sudan še vedno zavezan prehodu na civilno oblast, pri čemer naj bi bile volitve julija 2023.

Za leto 2022 pa so prodemokratični protestniki znova zagotovili, da bo to »leto nadaljevanja odpora«.