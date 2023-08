Švica Rdečemu križu predaja 120 zlatih palic neznanega porekla

Švica štiri leta po odkritju 120 zlatih palic neznanega porekla na vlaku iz St. Gallna v Luzern te predaja Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC), so sporočili iz urada tožilstva v Luzernu. Ker preiskovalci niso odkrili lastnika zlata, so palice predali Rdečemu križu, saj je paket med drugim nosil napis »dragocenosti ICRC«.

Sprevodnik na vlaku je paket s presenetljivo vsebino odkril oktobra 2019. Vseh 120 palic zlata je imelo logotip in serijsko številko, kljub trudu pa preiskovalcem ni uspelo najti lastnika paketa.

Tožilci so dejali, da so lahko samo sklepali, da je pošiljatelj želel paket z zlatom poslati ICRC, zato so to storili in s tem zaključili preiskavo.

V izjavi za javnost tožilstvo ni navedlo, kolikšna je vrednost zlata, ki ga je prejela nevladna organizacija s sedežem v Ženevi. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP tolikšna količina 24-karatnega zlata na trgu dosega vrednost okoli 220.000 evrov.

Pri ICRC so potrdili, da zlato nameravajo prodati, z izkupičkom pa financirati svoje številne humanitarne dejavnosti. Organizacija je aprila priznala, da se sooča z resnim pomanjkanjem sredstev, ki jih potrebuje za nadaljnje delovanje na vseh 350 lokacijah po svetu.

Skupni proračun ICRC za leto 2023 znaša dve milijardi švicarskih frankov (2,09 milijarde evrov), še navaja AFP.