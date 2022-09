Tadej Rupel: Ključen je bil kraljičin občutek za človeka

V nadaljevanju preberite:

Ob slovesu Elizabete II. se vrstijo skoraj presežne ocene njene 70-letne vladavine, zapuščine in osebnosti. Da je svoje delo na čelu vrhovne britanske institucije opravljala odlično in predano ter si prizadevala za ohranjanje enotnega in močnega Združenega kraljestva, je v intervjuju za Delo pritrdil tudi diplomat Tadej Rupel, ki je kot slovenski veleposlanik med letoma 2014 in 2020 služboval na Otoku, kjer se je imel večkrat priložnost srečati s priljubljeno monarhinjo.