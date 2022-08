Tajvan in svet ne moreta več računati na mir

V nadaljevanju preberite:

V času, ko se je ameriško vojaško letalo s predsednico poslanskega doma Nancy Pelosi bližalo Tajvanu, je kitajska Narodnoosvobodilna vojska (NOV) začela manevre »v petih smereh«, kar je pomenilo, da je otok obkoljen tako na morju kot v zraku. Poleteli so tudi lovci Su-35, ki so preletavali območje nad Tajvansko ožino, v bližino Tajvana so poslali tudi amfibijske napadalne ladje 075, ki so bile izdelane izključno za morebitno zasedbo tega otoka. Osrednja televizija se je pohvalila, da so tokrat prvič izstrelili nadzvočne izstrelke DF-17, kar pomeni, da je NOV med bivanjem Nancy Pelosi v Tajpeju pokazala vse, s čimer bi lahko ohranjala »novi status quo«, kot to tolmačijo kitajski mediji.

Status quo bo poln kitajskih vojaških groženj v različnih oblikah. Ena od teh bodo nove vojaške vaje, ki se bodo začele takoj po odhodu ameriške predstavnice in bodo trajala tri dni ter zajele šest območij okoli Tajvana. To bo jasen prikaz potencialnega napada, ki bi se lahko zgodil, če bi Tsai Ing-wen ali katerikoli član političnega vodstva otoka izgovoril n. Ne bi mu bilo treba do konca izgovoriti besede neodvisnost.