Tajvan ni Ukrajina, a bi ga lahko doletela enaka usoda

Stavek, s katerim bi lahko izzvali najhujšo jezo kitajskih funkcionarjev, se glasi: Tisto, kar je danes Ukrajina, bo jutri Tajvan. Vodstvo v Pekingu namreč ne vidi posebne podobnosti med državo s 44 milijoni prebivalcev in 604.000 kvadratnimi kilometri površine na eni in otokom s 24 milijoni prebivalcev in 36.000 kvadratnimi kilometri površine na drugi strani.