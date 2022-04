Tehnološko jabolko ne pade daleč od drevesa

V nadaljevanju preberite:

Ko vzamemo v roke iphone, v dlani nimamo samo mobilnega telefona s prepoznavnim načetim jabolkom, temveč tudi celotno svetovno ureditev, ki je bila oblikovana že veliko prej, preden se je pojavil ta Applov izdelek, in ki je dobro delovala … do zdaj.

Ta ureditev je bila strnjena v krog: ZDA imajo tehnologije, Kitajska ima poceni roke. Do te točke je bil Zahod v prednosti v primerjavi z Vzhodom. Ko so začeli ameriške inovacije izdelovati v kitajskih tovarnah, je dobil prednost veliki kitajski trg in Zahod je postal konstruktivno odvisen od Vzhoda. Ko so leta 2007 izdelali prvi iphone in dve leti pozneje pametni mobilni telefon, »dizajniran« v kalifornijskem Cupertinu, prodajali tudi na Kitajskem, je bil ta krog temelj čezpacifiške trdnosti. Kitajci so zaradi Appla dobili na milijone delovnih mest, Američani in vsi drugi pa smo lahko zaradi kitajske delovne sile iphone, ipade in mace kupovali po nižji ceni, kot bi jo plačali, če bi bile vse te naprave izdelane v ZDA.